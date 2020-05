SpaceX: Heute startet 2. Versuch für Weltall-Flug

Zweiter Anlauf für die Allfirma SpaceX und die NASA, Raumfahrtgeschichte zu schreiben.

Orlando. Nach dem abgebrochenen Start einer Falcon-9- Rakete mit zwei Astronauten an Bord der „Dragon“-Kapsel am Mittwoch tickt der Countdown für ein neues Startfenster heute um 15.22 Uhr Ortszeit (21.22 Uhr MEZ). Die Spannung ist groß: Es wäre der erste bemannte Raumflug einer Privatfirma ins All – ein Meilenstein. Die NASA hatte nach dem Ende des Space-Shuttle-Programms SpaceX und andere Privatfirmen beauftragt, den Transport von Raumfahrern zu übernehmen.

Gewitter? An Bord des ersten geplanten Starts von Astronauten von US-Boden aus seit neun Jahren sind die Veteranen Robert Behnken und Douglas Hurley. Nach einem geglückten Start würden sie am Sonntag bei der Raumstation ISS andocken.

Für SpaceX-Gründer Elon Musk ist es der nervenaufreibendste Moment seiner Karriere: Jeder kleinste Fehler könnte zu einer tödlichen Katastrophe führen. Das Wetter aber könnte wieder einen Strich durch die Rechnung machen: Es sind neuerlich Gewitter vorhergesagt.

(bah)