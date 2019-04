Sri Lanka verhängt den Notstand

Die Regierung von Sri Lanka hat eine einheimische Islamistengruppe für die verheerenden Anschläge auf Kirchen und Hotels verantwortlich gemacht. Hinter den Anschlägen mit fast 300 Toten stehe die Gruppe National Thowheeth Jama'ath (NTJ), teilte die Regierung am Montag mit.

Die Selbstmordanschläge wurden binnen kurzer Zeit auf drei Fünf-Sterne-Hotels in der Metropole Colombo und auf drei Kirchen in Colombo, im nahegelegenen Küstenort Negombo und in der Ostküstenstadt Batticaloa verübt. Zu dem Zeitpunkt waren die Kirchen voll besetzt mit Gläubigen, die die Ostermesse feierten.

Zwei weitere Explosionen ereigneten sich am Nachmittag, als Polizisten in Vororten Colombos nach Verdächtigen suchten. Am Abend entschärften Sicherheitskräfte nahe dem Flughafen eine Rohrbombe. Am Montag gab es eine weitere Explosion in Colombo, als Polizisten eine Bombe in der Nähe einer der Kirchen entschärften. Die Polizei entdeckte zudem 87 Bombenzünder, von denen zwölf an einem Busbahnhof auf dem Boden lagen.

Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand. Über die Islamistengruppe, die von der Regierung für die Anschläge verantwortlich gemacht wird, ist bisher nur wenig bekannt. Im vergangenen Jahr wurde die NTJ verdächtigt, hinter der Beschädigung buddhistischer Statuen zu stehen.