Augusta (Maine). "Nein, das Coronavirus ist nicht wie 'The Stand'", twitterte Stephen King in Anspielung auf seinen apokalyptischen Roman mit dem deutschen Titel "Das letzte Gefecht", in dem ein tödliches Virus Teile der Bevölkerung dahinrafft. "Es ist nicht annähernd so ernst", fügte der Autor in seinem Tweet an. Das Coronavirus sei nicht unbedingt tödlich. "Bleibt ruhig und trefft alle angemessenen Sicherheitsvorkehrungen", schrieb King. pic.twitter.com/TzZmra00yy March 6, 2020