Michelle Kunimoto, Astronomiestudentin an der Universität British Columbia, hat 17 neue Planeten entdeckt, darunter eine potenziell bewohnbare, erdgroße Welt.

Die Studentin durchkämte und durchsuchte die Daten des Kepler-Teleskops der NASA und stieß dabei auf die sensationelle(n) Entdeckungen.

Das Kepler-Teleskop der NASA

Während seiner ursprünglichen vierjährigen Mission, aus der dann neun wurden, suchte der Kepler-Satellit nach Planeten, insbesondere nach solchen, die in den "bewohnbaren Zonen" ihrer Sterne liegen, in denen flüssiges Wasser auf der Oberfläche eines felsigen Planeten existieren könnte. Die Mission fand ihr Ende im Oktober 2018 und hinterließ eine Unmenge von Daten. Auf der Beobachtungsseite sind demnach 200.000 Sterne aufgeführt.

Eine zweite Erde

Zu den neuen Erkenntnissen, die im "Astronomical Journal" veröffentlicht wurden , gehört ein solcher besonders seltener Planet. Offiziell KIC-7340288 b genannt, ist der von Kunimoto entdeckte Planet nur 1 ½ Mal so groß wie die Erde - klein genug, um als felsig angesehen zu werden, anstatt gasförmig wie die Riesenplaneten des Sonnensystems - und befindet sich zudem in der "bewohnbaren Zone".



"Dieser Planet ist ungefähr tausend Lichtjahre entfernt, also kommen wir nicht so schnell dorthin" sagte Kunimoto, eine Doktorandin in der Abteilung für Physik und Astronomie. "Aber dies ist ein wirklich aufregender Fund, da es bisher nur 15 kleine, bestätigte Planeten in der "Habitable Zone" gab, die in den Kepler-Daten gefunden wurden."

Eine aufsehenerregende Entdeckung, eine zweite Erde.