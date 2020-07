Twitter steht Kopf! Und wie kann es anders sein, eine Katze ist schuld daran.

Katzenbesitzer kennen das Problem. Kaum sieht man einen kurzen Moment nicht hin, prompt ist die Katze am Regal oder gar verschwunden. Im Fall von Kate Hinds sogar beides. Zumindest scheint es so. Kate postete nämlich auf Twitter ein Bild, das die User teilweise zur Verzweiflung brachte. "Heute bei ''Finde die Katze''", schrieb sie dazu. Seitdem wurde der Tweet über 233.000 Mal gelikt. Aber finden auch Sie die Katze? (Am Ende des Artikels gibt es die Lösung)

Today in find the cat pic.twitter.com/P6soGOv8k1 — Kate Hinds (@katehinds) June 7, 2020

Es ist nicht das erste Mal, dass sie Fotos postet, die die Tarnversuche ihrer Katze "Norah" zeigen. Vor zehn Jahren hat die Journalistin aus New York sie adoptiert und im Laufe der Zeit gewöhnte sich Norah eben an ihr Schläfchen an sehr skurrilen Plätzen abzuhalten. Ihre Follower lieben die kleinen Rätsel und sind ganz fanatisch danach.

HIER DIE LÖSUNG DES SUCHSPIELS: Hätten Sie's gewusst?