Südafrikas Präsident sorgt mit Masken-Fiasko für Lacher

Ausgerechnet während einer Rede an die Nation hatte Ramaphosa sichtlich Schwierigkeiten mit dem Mundschutz.

Nach einer verunglückten Masken-Demonstration im TV hat Cyril Ramaphosa, südafrikanischer Präsident, die Lacher auf seiner Seite. Zum Ende einer Rede an die Nation hatte der 67-Jährige am Vorabend vor laufenden Kameras sichtliche Probleme mit dem Anlegen seines Mundschutzes.



Am Freitag meinte er selbstironisch bei einem Pressetermin in Johannesburg: "Allen, die gestern über mich gelacht haben, sage ich: Ich werde eine TV-Sendung starten und den Leuten beibringen, wie man eine Maske anlegt..." Seine verzweifelten Versuche mit der Maske hatten in sozialen Medien für Spott gesorgt.

South Africa President Ramaphosa steals show with mask mishap pic.twitter.com/TozA3Lddap April 24, 2020

Kopf hoch: er ist nicht der einzige, der Probleme mit den Masken hat. Auch Österreichs Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte mitte April bei einer Pressekonferenz sichtlich Schwierigkeiten ...

