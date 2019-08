Süßer Waschbär steckte in Kanalgitter fest

Ein Radfahrer machte in der Stadt Newton im US-Bundesstaat Massachussetts eine erstaunliche Entdeckung. Ein kleiner Waschbär hatte sich in einem Kanalgitter verfangen und blieb mit dem Kopf stecken. Sofort verständigte er die örtliche Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte versuchten zunächst das süße Tier mit Wasser und Seife aus dem Gitter zu befreien. Allerdings half dies nichts. Daraufhin zog man den Rat von den behördlichen Tierschützern zu Rate. Diese betäubten den Waschbären schließlich mit einem Beruhigungsmittel und zogen ihn an seinem Kopf aus dem Gitter.

Der tierische Rettungseinsatz dauerte ganze zwei Stunden, aber war am Ende mit Erfolg gekrönt. Der kleine Waschbär war wieder in Freiheit.

We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire #nfd #newtonma pic.twitter.com/q7CYEQCCWZ