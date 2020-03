Super Tuesday: Biden liegt knapp vor Sanders

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat einer Prognose des Fernsehsenders Fox News zufolge die Präsidentschafts-Vorwahl der US-Demokraten im bevölkerungsreichsten Staat Kalifornien gewonnen. Es war aber unklar, wie klar der Sieg ausgefallen ist. Sanders benötigte einen klaren Sieg, um den zuvor in zahlreichen Staaten erfolgreichen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden überholen zu können.

Kalifornien war der letzte von 14 Staaten, der am Super Tuesday seine Vorwahl abhielt. Weil sich vor einigen Wahllokalen zum Wahlschluss um 20.00 Uhr Ortszeit (Mittwoch 05.00 Uhr MEZ) lange Schlangen bildeten, beantragte die Kampagne von Sanders im Bezirk Los Angeles eine Verlängerung der Öffnungszeiten.

Biden gewinnt in 8 Staaten

Biden gewann nicht nur die Südstaaten, Alabama, Arkansas, North Carolina, Oklahoma, Tennessee und Virginia, sondern auch Minnesota und Massachusetts. Damit setzte es für die Senatorin Elizabeth Warren in ihrem Heimatstaat Massachusetts eine möglicherweise entscheidende Niederlage. Auch der frühere New Yorker Bürgermeister Mike Bloomberg blieb unter den Erwartungen und konnte in keinem Staat um den Sieg mitspielen. Er gewann lediglich im US-Außenterritorium Amerikanisch Samoa.