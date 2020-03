Supermarktmitarbeiter absichtlich angehustet: Mann festgenommen

Der 57-Jährige hat nach einem Ladendiebstahl behauptet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Ein Mann in England ist festgenommen worden, nachdem er in einem Supermarkt absichtlich Mitarbeiter angehustet hat. Der 57-Jährige habe behauptet, er sei mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und habe Mitarbeiter angehustet, die ihn des Ladendiebstahls bezichtigt hätten, heißt es in einer Mitteilung der West Midland Police vom Donnerstag.



Er sei wegen des Verdachts auf Diebstahl und eines tätlichen Angriffs festgenommen worden. Der Mann habe vermutlich psychische Probleme. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch in der mittelenglischen Stadt Dudley nahe Birmingham.