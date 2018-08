Taliban erobert weiteren Bezirk in Afghanistan

Ein weiterer Bezirk in Nordafghanistan ist an die radikalislamischen Taliban gefallen. Afghanische Sicherheitskräfte hätten am Montag ihre letzte Militärbasis im Bezirk Ghormach in der Provinz Faryab aufgegeben, sagte der Provinzrat Sajid Abdul Baki Hashemi.

Als sich die Soldaten in die Provinzhauptstadt Maimana zurückgezogen hätten, sei der Konvoi aus rund 80 Fahrzeugen in einen Hinterhalt der Taliban geraten. Dabei seien mindestens 25 Soldaten getötet und weitere 20 verwundet worden. Mindestens 16 seien von den Taliban gefangen genommen worden.

Allerdings sei die genaue Anzahl der Opfer unbekannt, sagte Hashemi. Zunächst seien nur vier Soldatenleichen geborgen werden, die anderen würden noch immer noch im Kampfgebiet liegen. Luftstreitkräfte hätten in der Nacht zum Dienstag die liegengebliebenen Fahrzeuge bombardiert, damit die Taliban sie nicht erbeuten könnten.

Bereits vor rund zwei Wochen hatten die Taliban eine andere Militärbasis in Ghormach überrannt und dabei Dutzende Soldaten getötet. Die Provinz Faryab gehört mittlerweile zu den am schwersten umkämpften des Landes. Laut Militärangaben kontrollieren die Aufständischen knapp 14 Prozent der Bezirke des Landes, weitere 30 Prozent sind umkämpft.