Tausende trauern am Sarg von George Floyd

Tausende Trauernde begleiten heute Begräbnis von George Floyd. ÖSTERREICH-Reporter Herbert Bauernebel ist vor Ort.

Amerika nimmt in diesen Tagen Abschied von George Floyd. In einer Serie von Trauerfeiern wird der Afroamerikaner in seiner früheren Heimatstadt Houston (Texas) geehrt: Tausende Trauernde wurden gestern auch beim aufgebahrten Sarg in der Kirche „The Fountain of Praise“ erwartet.

© APA/AFP

Die Begräbnisfeier ist für heute in der gleichen Kirche angesagt. ÖSTERREICH begleitet die Trauerfeier. Von Bürgerrechtler Al Sharpton wird eine neue zündende Rede erwartet. Schon bei einer Trauerfeier in Minneapolis verlangte er: „Nehmt das Knie von unserem Hals!“ Er verwies dabei auf den brutalen Tod von Floyd, der vom Polizisten Derek Chauvin langsam erdrückt worden war. Millionen Menschen demonstrieren seither für ein Ende von Polizeigewalt und Rassendiskriminierung weltweit.

© APA/AFP

Wahlkampf. Floyds Tod ist auch politisch hochbrisant und das Top-Thema des US-Wahlkampfes. Donald Trump trifft Ordnungshüter. Das hat Symbolkraft: Als „Law & Order“-Präsident will er die Wiederwahl schaffen. De­mokraten-Herausforderer Joe Biden stellt sich auf die Seite der Bürgerrechtsbewegung, gestern sollte ein Treffen mit Floyds Familie statt­finden.

Polizei. Der Tod des Polizeiopfers führt zu drastischen Maßnahmen: Der Stadtrat in Minneapolis hat bereits die Auflösung des gesamten Polizei-Departements beschlossen.

Herbert Bauernebel, USA