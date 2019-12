Titelseite von "Time": Greta ist Person des Jahres

Die schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg wurde vom Time-Magazin zur Person des Jahres gewählt. Unter dem Motto 'The Power of Youth' ziert die 16-Jährige das Cover des Magazins.

Madrid.Das "Time"-Magazin hat die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zur Persönlichkeit des Jahres gekürt. Zur Begründung erklärte das angesehene US-Nachrichtenmagazin am Mittwoch, der 16-Jährigen sei es gelungen, "Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung zu verwandeln, die einen globalen Wandel verlangt".

Auf der "Times"-Titelseite prangt ein Foto Thunbergs mit der Überschrift "Die Macht der Jugend". Thunberg wurde durch ihre Schulstreiks für den Klimaschutz weltweit bekannt. Sie inspirierte weltweit Millionen junger Menschen zu den regelmäßigen Fridays For Future-Demonstrationen, wird aber auch immer wieder angefeindet. Für ihren Einsatz wurde die 16-Jährige in diesem Jahr bereits mit dem Alternativen Nobelpreis und dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet.

Das "Time"-Magazin kürt jedes Jahr eine Persönlichkeit des Jahres. Im vergangenen Jahr wurde so der ermordete saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi posthum geehrt.

Die erst 16 Jahre alte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde vom Magazin "Time" zur Person des Jahres gekürt. Unter anderem haben sich zuvor Personen wie US-Präsident Donald Trump, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der Papst auf der Titelseite des Magazins befunden.

Zuletzt ließ Thunberg mit einer Rede am UN-Klimagipfel in Madrid von sich reden: Nach dem Motto "Tut wirklich etwas für den Klimaschutz" hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg mit den Vertretern aus fast 200 Ländern abgerechnet. In ihrer packenden Rede attackiert die 16-Jährige die Staatschefs: „So viele reiche Länder haben angekündigt, dass sie ihre Emissionen so und so stark bis dann und dann senken wollen. Das ist keine Führung, das ist Irreführung!“