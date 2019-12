Tochter (19) fährt ihre schwangere Mutter tot

Die 19-Jährige verlor die Kontrolle über den Wagen und krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Ihre 41-jährige Mutter war vermutlich sofort tot.

Von dem Toyota ist nicht mehr viel zu erkennen. Es ist ein völlig zerstörtes Wrack, das abseits der Straße neben einem Baum liegt. Es ist das zerstörte Überbleibsel eines schrecklichen Unfalls. Am Samstag war eine Fahranfängerin auf der Staatsstraße bei Burgstädt in Mittelsachsen unterwegs. Neben ihr am Beifahrersitz saß ihre schwangere Mutter.

Was dann passierte, müssen erst noch die Ermittlungen zeigen, allerdings verlor die 19-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Dabei drehte sich der Wagen und schlug mit voller Wucht und der Beifahrerseite auf einen Baum auf. Die schwangere 41-Jährige war vermutlich sofort tot. Ihre Tochter wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Nun sollen weitere Ermittlungen zeigen, warum sie genau die Kontrolle verlor.