Der ehemalige deutsche Sozial- & Arbeitsminister war nach einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr bereits an Armen und Beinen gelähmt.

Der ehemalige deutsche Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Er sei im Alter von 84 Jahren gestorben, sagte sein Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Bonn.



Blüm war über viele Jahre einer der bekanntesten christdemokratischen Politiker in Deutschland und ein führender Vertreter des Arbeitnehmerflügels der CDU. Das Amt als Arbeits- und Sozialminister übte er während der gesamten Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl (1982-1998) aus. Blüm machte sich auch als Vorkämpfer für die Menschenrechte einen Namen.