Todes-Virus: Ab sofort Anzeigepflicht in Österreich

In der besonders vom Coronavirus getroffenen Provinz Hubei in Zentralchina ist ein Krankenhausarzt an der Infektionskrankheit gestorben. Der 62-jährige Liang Wudong habe im Kampf gegen das Virus an vorderster Front gestanden, twitterte der Sender China Global Television Network.

Doctor Liang Wudong at the ENT department of Hubei Xinhua Hospital who had been at the front line fighting against #nCoV2019 in Wuhan, died from the virus on Sat at the age of 62. #RIP pic.twitter.com/kahysasuIB