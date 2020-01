Todesflug Teheran: Es waren 2 (!) Mullah-Raketen

Eine Woche nachdem ein ukrainischer Passagierjet über Teheran abgeschossen wurde, tauchte ein Video einer Überwachungskamera auf, das den Einschlag von 2 (!) Luftabwehrraketen zeigt.

Teheran. Der Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine über Teheran forderte 176 Menschenleben. Nachdem zunächst von einem technsichen Versagen als Absturzursache die Rede war, häuften sich unzählige Spekulationen über den wahren Grund der Tragödie – Kurze Zeit darauf wurde ein Twitter-Video in sämtlichen sozialen Netzwerken verbreitet, dass zeigen soll, wie besagter Passagierjet von einer Rakete getroffen wird.

Und tatsächlich: Die iranischen Mullahs gaben verspätet zu, dass die Passagiermaschine von einer Luftabwehrrakete abgeschossen wurde. Die abgestürzte Maschine mit 176 Passagieren an Bord sei nahe an ein sensibles Militärgelände herangeflogen und für ein "feindliches Flugzeug" gehalten worden. Es habe sich um "menschliches Versagen" gehandelt, hieß es in einer im Staatsfernsehen am Samstag verlesenen Mitteilung des Militärs.

© STR / National Security and Defense Council of Ukraine / AFP

Neues Video aufgetaucht

Eine Woche nach dem schrecklichen Vorfall tauchte ein weiteres Video einer Überwachungskamera auf, das zeigt, wie eine zweite Rakete auf die ukrainische Maschine gefeuert wurde. Das Mullah-Regime sprach zunächst von einer einzigen Luftabwehrrakete.

תיעוד שעלה ברשת ממצלמת אבטחה ממרחב טהראן חושף כי יירוט מטוס הנוסעים האוקראיני בוצע באמצעות 2 טילים, אחד שנורה ואיבד נעילה כבר על ההתחלה ובעקבותיו כעבור כחצי דקה, החליטה הסוללה לשגר עוד טיל שהפעם פגע. חצי דקה שהייתה אמורה להבהיר למערך ההגנה האווירי האיראני כי מדובר בטיסה אזרחית. pic.twitter.com/OztWUsT5vu — אינטלי טיימס - בלוג המודיעין של ישראל (@IntelliTimes) January 14, 2020

Mehrere Festnahmen wegen Flugzeugabschusses

Im Iran sind mehrere Personen staatlichen Angaben zufolge wegen ihrer Rolle bei dem Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs festgenommen worden. Details nannte Justizsprecher Gholamhossein Esmaili am Dienstag nicht. Präsident Hassan Rouhani sagte in einer TV-Ansprache, alle Verantwortlichen würden bestraft. "Das war ein unverzeihlicher Fehler."

Es sei ein "guter erster Schritt", dass die Streitkräfte ihren Fehler zugegeben hätten. Es handle sich um ein "tragisches Ereignis", das genau untersucht werde. Seine Regierung sei den Iranern und anderen Nationen, die bei dem Absturz Todesopfer zu beklagen hatten, zur Rechenschaft verpflichtet.

Der Iran hatte am Samstag nach tagelangem Leugnen zugegeben, dass der Absturz der Passagiermaschine am vergangenen Mittwoch nicht auf einen Defekt zurückging, sondern durch einen Raketenbeschuss verursacht wurde. Dies sei unabsichtlich geschehen. Die Revolutionsgarden übernahmen die Verantwortung. Alle 176 Insassen starben, darunter viele Iraner mit doppelter Staatsbürgerschaft. Das Verhalten der Behörden löste nicht nur international, sondern auch im Iran scharfe Kritik an der Führung aus. In mehreren Städten kam es zu Protesten.

© Getty

Trump beschimpft getöteten iranischen General als "Hurensohn"

Mit derben Worten hat US-Präsident Donald Trump den iranischen Militärstrategen Qassem Soleimani beleidigt, der vom US-Militär gezielt mit einem Luftangriff getötet wurde. Er sagte am Dienstag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt, viele Menschen hätten unter von Soleimani veranlassten Gewalttaten gelitten. Sie hätten "keine Beine und keine Arme mehr wegen dieses Hurensohns".

© Getty/Fotomontage