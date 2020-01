Todesflug von Teheran: Diese Kinder waren an Bord

Eine ukrainische Passagiermaschine ist Mittwochfrüh in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran kurz nach dem Start abgestürzt. Nach Angaben der Hilfsorganisation Iranischer Halbmond kamen alle Insassen ums Leben. Laut ukrainischen Angaben befanden sich insgesamt 176 Menschen in der Boeing 737 - 167 Passagiere sowie neun ukrainische Crewmitglieder.

82 Passagiere stammten aus dem Iran, 63 aus Kanada, elf aus der Ukraine, zehn aus Schweden, vier aus Afghanistan, drei aus Deutschland und drei aus Großbritannien. Die meisten Fluggäste wollten laut dem ukrainischen Außenministerium in der Ukraine umsteigen und in andere Länder weiterreisen. Hinweise, dass sich österreichische Passagiere an Bord befunden haben, gebe es nicht, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, am Mittwochvormittag auf APA-Nachfrage.

Unter den Todesopfern befinden sich auch 150 Kinder, darunter ein erst 2018 geborenes Kleinkind. Ganze Familien wurden beim Unglück ausgelöscht, darunter auch die Lindbergs aus Schweden. Im Todesflieger waren Mikael, seine Frau Raheleh sowie die gemeinsamen Kinder Erik (9) und Emil (7).

Auch die kanadische Familie Mousavi befindet sich unter den Todesopfern. Pedram und seine Frau Mojan arbeiteten beide an der University of Alberta. Mit ihnen im Flieger waren die Kinder Daria (14) und Darina (10).

Brisant: 176 Tote durch fehlgeleitete S-200-Rakete?