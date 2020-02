Lang bleibt ihr nicht mehr. Den Kampf gegen den Brustkrebs wird die junge Mutter verlieren. Jetzt nutzte sie die Chance noch und nahm Abschied von ihren Followern und äußerte noch einen letzten Wunsch.

Erst vor wenigen Tagen machte die Bloggerin Mia de Vries öffentlich, wie schlimm es um sie steht. Damals gab sie in einem Video bekannt, dass sie nicht mehr lang leben würde. Der Grund: Brustkrebs. Jetzt verabschiedete sich die 29-Jährige auf Instagram bei den Fans. "Das hier wird ein Video, das etwas anders ist, als ihr es von mir gewohnt seid. Ich versuche mich zusammenzureißen, auch nicht zu weinen", setzt sie zu ihrem Abschied an.

Ihr Leidensweg begann vor zwei Jahren und neun Monaten. Daraufhin teilte sie ihren Kampf gegen den Krebs mit ihren 135.000 Followern. Sie ging offen um und zeigte sich während Chemotherapien. Sie sprach immer davon, dass sie sich nicht unterkriegen lassen würde.

Jetzt sei es aber zu spät. "Man gab mir noch 13 Monate zu leben", erzählt die Mutter eines Sohnes sichtlich berührt. Diese Statistik habe sie überlebt, sagt sie, aber dann der Horror. "Aber jetzt waren wir nochmal beim Arzt. Mein Haupttumor in der Brust ist noch mal stark gewachsen, in den Lymphen ist es stark gewachsen, unter den Achseln und auch in der Lunge", erzählt Mia. Irgenwann gelte mann als austherapiert. "Das bedeutet für mich, dass es das jetzt war. Ab jetzt kommt jeden Tag ein Palliativ-Team zu mir nach Hause, um nach dem rechten zu sehen", sagt sie.

Dass es nicht bergauf ging, habe sie selbst gemerkt. "Ich bin richtig aufgequollen und kaputt, ich kann kaum noch laufen und habe schlimme Schmerzen"; gibt Mia zu. Wie sie von dieser Welt scheiden will, weiß sie bereits. Zuhause bei ihrer Familie soll es passieren. Ein Hospiz sei für sie nicht in Frage gekommen.

Dann erklärt sie, dass sie nichts mehr auf Instagram posten werde. Sie schafft es nicht mehr. Auch Kommentare kann sie nicht mehr lesen oder Mails beantworten. Einen letzten Wunsch an ihre "Lieblingsfremden", wie sie ihre Follower immer nennt, hat sie aber noch: "Seid lieb zueinander, passt auf euch auf, hört auf euren Körper und verbreitet so viel Liebe, wie es nur geht."

Jetzt will sie die Zeit noch nützen und mit ihrem Sohn verbringen. Ihm muss man erklären, was jetzt passieren würde. "Damit er nicht das Gefühl hat, die Mama ist nur ein paar Wochen im Urlaub und kommt wieder. Wir versuchen ihm gerecht beizubringen, dass Mama bald im Himmel ist", erklärt Mia, die nun weiß, dass ihre Zeit gekommen sei.