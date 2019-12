Jeremy Clarkson attackiert in einem Interview die junge Klima-Aktivistin.

Greta Thunberg polarisiert wohl derzeit wie keine zweite. Während die junge Klima-Aktivistin von ihren Anhängern gefeiert wird, gehen ihre Aktionen anderen auf die Nerven. Zu dieser zweiten Gruppe gehört definitiv "Top Gear"-Star Jeremy Clarkson.

Der 59-Jährige attackiert Greta in einem TV-Interview scharf: „Sie ist verrückt und gefährlich und verursacht kleinen Kindern mit ihrem Schwachsinn schlaflose Nächte“, so Clarkson. "Ich denke, sie sollte zurück in die Schule und endlich ihren Mund halten."

© Twitter

"Idiotin"

Erst vergangene Woche hatte Clarkson Greta in einem Interview mit der „Sun“ attackiert und ihr vorgeworfen, dass junge Menschen wegen ihr keine Autos mehr kaufen würden. „Wie viele Kinder wachsen heute noch mit Auto-Postern in ihren Zimmer auf?", fragte der 59-Jährige und bezeichnet Greta dabei auch als „Idiotin“.

Clarkson gilt als Klimawandel-Leugner. „Ich glaube nicht, dass ich jemals die Auswirkungen der globalen Erwärmung gesehen habe“, sagte er im Frühling bei einem Dreh in Kambodscha.

