Torte aus Konditorei ist voller Schimmel

Sydney. In einem Vorort von Sydney/Australien wollte Jamie mit ihrer Familie den ersten Geburtstag ihrer Tochter feiern. Für den speziellen Anlass wurde auch eine ganz spezielle Torte gekauft.

Ekelhafter Anblick

Jamie Hogan kaufte einen Vanille-Biskuitkuchen in Michels Patisserie in Mascot in Sydney. Der wunderschöne Abend und die Feier konnte beginnen. Doch die Familie hatte ihre Rechnung ohne die Konditorei gemacht. Schon beim Aufmachen drang ein merkwürdiger Duft aus der Schachtel. Von leckerer Vanille keine Spur. Ein Schnitt hier, einer da und der ekelhafteste Anblick, den man sich nur vorstellen kann, zerstörte den Abend.

Auf Facebook geteilt

"Ich musste fast würgen" schrieb Jamie Hogan auf Facebook und teilte die unglaubliche Geschichte mit ihren Freunden. Eines war klar, die Torte stand 20 Minuten nach dem Kauf in einem Kühlschrank. An Jamie konnte es also nicht liegen. Die Schimmeltorte wurde also als solche verkauft.

Von der Konditorei bekam die Familie keine Entschuldigung, aber einen Gutschein.