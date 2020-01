Tragisch: Jäger erschießen Vater und Tochter

Walterboro/South Carolina, USA. Ein 30-jähriger Familienvater und seine 9-jährige Tochter wurden am Neujahrstag in einem Wald in Walterboro/South Carolina USA erschossen.

Kim Drawdy schrieb noch auf Facebook, dass die Jagd seine Leidenschaft war: "Es ist nicht etwas, was ich tue - es ist ein Teil von dem, was ich bin." Kurze Zeit später wurde er mit seiner kleinen Tochter im Wald von anderen Jägern erschossen. Anscheinend wurden die beiden für Wild gehalten. Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Rettung blieben erfolglos, Vater und Tochter starben noch an Ort und Stelle.

NEWS RELEASE: Four hunters were attempting to move deer, also known as driving deer, near Barracada Road in Walterboro when two hunters were shot after being mistaken for a deer.



Those two hunters succumbed to their injuries.



SCDNR continues to investigate this incident.