Tragödie an Heiligabend: Zweijähriger erstickt an Weintraube

In Hamburg ist es an Heiligabend zu einer Tragödie gekommen.

Hamburg. Es ist die schlimmste Situation, in der sich Eltern befinden können. Das eigene Kind liegt im Sterben und die Eltern können nicht helfen. In Hamburg kam es zu so einer Tragödie. Ein Kind ist an Heiligabend an einer Weintraube erstickt und die Eltern konnten dem eigenen Kind nicht helfen.

Schreckliches Drama an Heiligabend

Am Nachmittag des 24.12 hatte der Zweijährige eine Traube verschluckt. Die Eltern und die ganze Familie verständigte sofort den Notarzt. Traurigerweise kam für den Jungen jede Hilfe zu spät. Alle Versuche das Kind wiederzubeleben, scheiterten. Im Krankenhaus konnte nur der Tod des Zweijährigen festgestellt werden.

Danach kam es im Krankenhaus zu Tumulten. Die Familienmitglieder sollen involviert gewesen sein.