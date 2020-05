Trotz Corona: Erstes Disneyland wieder offen

Freizeitpark in Shanghai war wegen Pandemie mehr als drei Monate geschlossen

Nach einer mehr als dreimonatigen Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie hat das Disneyland in Shanghai wieder geöffnet. Am Montag wurde zunächst nur eine begrenzte Zahl von Besuchern mit vorgebuchten Tickets in den Freizeitpark in der chinesischen Millionenstadt gelassen. Sie mussten am Eingang zudem ihre Körpertemperatur messen lassen und einen Gesundheits-QR-Code auf ihrem Handy vorzeigen.

© AFP

Per Lautsprecher wurden die Besucher aufgefordert, Masken zu tragen und Abstand zu halten - auch in Warteschlangen und Fahrgeschäften. Disney kündigte zudem regelmäßige Desinfektionen und Einschränkungen bei den Treffen mit Figuren wie Micky Maus an. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen waren die Eintrittskarten für Montag innerhalb weniger Minuten ausverkauft, wie chinesische Staatsmedien berichteten.

Der Disney-Konzern, der vergangene Woche einen massiven Gewinneinbruch wegen der Corona-Krise vermeldete, hatte seinen Freizeitpark in Shanghai Ende Jänner geschlossen. Später machten auch die Parks in den USA, Frankreich, Japan und Hongkong dicht.