Trotz Corona: Pärchen vergnügt sich am Strand

Trotz geltender Ausgangsbeschränkungen ließen sich diese beiden Liebenden nicht beirren.

Die Corona-Krise hat längst auch Großbritannien erreicht. Das Königreich ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder weltweit und hat eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Mehr als 150.000 Briten sind an Corona erkrankt, 20.000 Personen sind bereits gestorben.

Trotz geltender Ausgangsbeschränkungen nutzen viele Bewohner das Traumwetter der letzten Tage, um spazieren zu gehen. Becki Chester (39) und ihr Freund Craig Buckland (40) aus Brighton staunten dabei nicht schlecht, als sie an der Uferpromenade entlangschlenderten.

Mitten am Strand vergnügte sich nämlich ein Paar mitten am Tag in aller Öffentlichkeit. "Wir hoffen, dass sie sich danach die Hände gewaschen haben“, erzählt Becki später der „Sun“. Die beiden Liebenden ließen sich dabei offenbar auch von anderen Strandbesuchern nicht stören. Im Küstenort Brighton ist es während der Corona-Krise erlaubt, einmal am Tag im Freien Sport zu betreiben. Diese beiden legten diese Regel wohl auf ihre Art und Weise aus.