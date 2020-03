Trotz Sperrzone: ÖBB-Züge fahren weiter nach Italien

Auch heute noch kann man direkt mit dem Railjet von Wien nach Venedig fahren.

Italiens Premier Giuseppe Conte hat erklärt, ganz Italien wegen der Corona-Epidemie zur Sperrzone zu erklären. Conte kündigte am Montagabend an, die Reisefreiheit zu stoppen. Lediglich wenige Ausnahmen würden zugelassen. Die Maßnahmen trete direkt nach Unterzeichnung der Verordnung noch Montagabend in Kraft.

Direkt in die Sperrzone

Während die AUA alle Flüge nach Mailand, Venedig oder Bologna gestrichen hat, kann man mit den ÖBB weiterhin nach Italien fahren. Am Vormittag fährt ein Railjet von Wien über Kärnten direkt nach Venedig und soll am Bahnhof Venezia Santa Lucia pünktlich um 14:14 Uhr ankommen. Weitere Züge gibt es etwa auch über den Brenner nach Verona.

