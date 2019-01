Trump: Amerika 'leidet' unter illegaler Migration

Donald Trump und die Demokraten wandten sich in „Primetime“-TV-Reden direkt an die Amerikaner: Der US-Präsident warnte vor einer Krise mit humanitären und sicherheitspolitischen Aspekten. „Alle Amerikaner leiden unter illegaler Migration“, sagte er. Nur ein Grenzwall könne Verbrechen, Morde und Drogen stoppen, so Trump düster. Zahlreiche Medienhäuser, wie z. B die New York Times oder CNN konterten prompt mit Fact Checks, welche die Behauptungen des Präsidenten detailliert widerlegten.

Mauer-Duell

Die Top-Demokraten Pelosi und Schumer meinten in einer ersten Reaktion, Trump missbrauche das Oval Office zur Fabrikation einer „Krise“. Das Symbol Amerikas solle die Freiheitsstatue sein, nicht eine Grenzmauer. Der „Government Shutdown“ geht weiter – die Fronten sind verhärteter denn je. (bah)