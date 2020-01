Trump-Tross kam mit vier 'Klima-Bombern' zu Greta

Der US-Präsident will in der Schweiz über Klimaschutz beraten, kommt aber mit echten 'Klima-Bombern".

Mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump beginnt am Dienstag (11.30 Uhr) offiziell die 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens in den Schweizer Alpen stehen der Kampf gegen den Klimawandel sowie geopolitische Krisen etwa im Nahen Osten und in Libyen.

Dass der US-Präsident in der Schweiz über das Klima diskutiert, dafür aber mit gleich vier "Klima-Bombern" anreist, sorgt bereits im Vorfeld für Aufregung. Auf dem Flughafen in Zürich ist am Sonntag bereits die erste Mega-Transportmaschine der US-Luftwaffe gelandet: Die "Galaxy" bringt einen Teil des Trosses von Donald Trump in die Schweiz, eine zweite Riesen-Frachtmaschine setzte dann am Montagabend in der Schweiz auf. Einer dieser Galaxy-Transportmaschinen kostet schlappe 170 Mio. Euro.

Klima-Bomber

Am Dienstag kam dann Trump selbst in Zürich an. Aus Sicherheitsgründen reist der Präsident mit zwei Flugzeugen des Typs Boeing VC-25. In welcher Maschine der US-Präsident sitzt, wird nicht kommuniziert. VDer Präsident sollte anschließend mit dem Hubschrauber in das etwa 150 Kilometer entfernte Alpendorf Davos gebracht werden.

Die vier Jets sind dabei echte Klima-Killer. Als Air Force One dient eine Boeing B 747 Jumbo-Jet. Laut Berechnung des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) auf den ersten 2 Kilometern der Startphase einen Verbrauch von 470 Litern Kerosin. Im Steigflug liegt der Verbrauch bei 3.400 Litern / 100 km (6,4 Tonnen CO2). Im Streckenflug (30.000-33.000 Fuß = 10-11 km Höhe) sind es rund 1.300 Liter/100 km entsprechend 2,6 Tonnen CO2.

Dass der US-Präsident mit vier Jets kommt, macht es natürlich besonders klimabelastend. Für die Distanz von Washington nach Zürich (6600 Kilometer) entsteht somit ein unfassbarer Co2-Ausstoß von 363.760 kg Co2.

Start - erste 2 km: 940 kg

Steigflug: 6.800 kg

Streckenflug: 83.200

Summe: 90.940 kg

Mal vier: 363.760 kg Co2

Greta stiehlt Trump die Show

Ausgerechnet die von ihm verlachte Greta Thunberg könnte Trump in Davos die Schau stehlen. Nachdem die schwedische Klimaaktivistin vom "Time Magazin" zur "Person des Jahres" gekürt worden war, bezeichnete er das auf Twitter als "lächerlich". Trump nannte den Klimawandel früher einen "Scherz"; davon ist er mittlerweile abgerückt, aber er bezweifelt immer noch, dass die Klimaveränderungen menschengemacht sind. Zu einem Treffen mit Thunberg wird es mit ziemlicher Sicherheit in Davos nicht kommen.