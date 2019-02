Trump arbeitet nur von 11:30 bis 16 Uhr

Jetzt sind Kalender-Einträge der letzten drei Monate aufgetaucht, die belegen, dass Trump nur zu 40 Prozent ausgelastet sein soll.

Demnach beginnt sein Arbeitstag um 8 Uhr im Büro, wo er sich im Schnitt erst einmal drei Stunden "Executive Time" nimmt. In dieser Zeit erledigt der Präsident in der Regel folgende Aufgaben: Twittern, fernsehen und sich mit Vertrauen treffen. Danach folgt der erste Termin, den man der Kategorie Regierungsgeschäfte zuweisen könnte. Gegen 16 Uhr endet sein Arbeitstag normalerweise.

Detaillierter Tagesablauf von November bis Februar

Die Informationen über Trumps Terminkalender sickerten schon im vorigen Jahr durch: Auf der News-Seite Axios kann man sich jetzt den detaillierten Tagesablauf von November bis Anfang Februar ansehen.

Von mehr als 502 Stunden eingeplanter Zeit sollen 297 Stunden, also mehr als 60 Prozent der Arbeitszeit, für die sogenannte "Executive Time" drauf gegangen sein. Für Meetings wurden 51 Stunden aufgewendet, das Mittagessen beanspruchte immerhin 39 Stunden.

Ein typischer Montag würde für Trump folgendermaßen aussehen:

8 bis 11 Uhr: Executive Time

11 bis 11.30 Uhr: Treffen mit Lagebesprechung

11.30 bis 12 Uhr: Executive Time

12 bis 13 Uhr: Kabinettssitzung

13 bis 14 Uhr: Mittagessen

14 bis 14.15 Uhr: Executive Time

14.15 bis 14.45 Uhr: Vorbesprechung

14.45 bis 15 Uhr: Executive Time

15 bis 16 Uhr: Lagebesprechung zu Sicherheit an der Grenze

16 bis 17 Uhr: Executive Time

An manchen Tagen sei sogar der ganze Tag nur mit "Executive Time" belegt gewesen.

Donald Trump wird - verglichen mit seinen Vorgängern Obama und Bush - als Faulpelz bezeichnet, der nichts von eng getakteten Plänen hält. So geriet das Weiße Haus vorige Woche in Erklärungsnot, als bekannt wurde, dass der Präsident für den 28. Jänner nur zwei feste Termine in seinem Kalender stehen habe.

Axios nennt eine anonyme Quelle aus dem Weißen Haus.