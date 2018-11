Trump kommt mit blauem Auge davon

Der US-Präsident startet auch in den Wahltag - wie kann es anders sein - mit einem Tweet. Darin spricht er auch gleich von "Fake News". Demokraten hätten verbreitet, dass Josh Hawley, republikanischer Kandidat in Missouri, die Wahlkampfarena gestern zu früh verlassen hätte. Dies sei nicht wahr. Trump habe mit Hawley zum Schluss gesprochen und sei sogar vor ihm gegangen.

There is a rumor, put out by the Democrats, that Josh Hawley of Missouri left the Arena last night early. It is Fake News. He met me at the plane when I arrived, spoke at the great Rally, & stayed to the very end. In fact, I said goodbye to him and left before he did. Deception!