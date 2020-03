Trump lässt keine Europäer mehr in die USA

Ausnahmen für Amerikaner, die sich entsprechenden Tests unterziehen.

Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, sagte US-Präsident Donald Trump in einer Ansprache am Mittwoch. Ausnahmen werde es für Amerikaner geben, die sich entsprechenden Tests unterziehen.

Trump begründete den Stopp damit, dass die EU nicht dieselben Schutzmaßnahmen wie die USA ergriffen und Reisen aus China nach Europa nicht früh genug gestoppt hätten. Um die weitere Einreise von mit dem Coronavirus infizierten Menschen zu verhindern, "werden wir alle Reisen von Europa in die Vereinigten Staaten für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte der US-Präsident.

Das Einreiseverbot gilt nach seinen Angaben allerdings nicht für Großbritannien. Das Coronavirus breitet sich auch in den USA inzwischen zunehmend aus. In dem Land wurden inzwischen mehr als tausend Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt.

Rund 30 Menschen starben. Trump hatte Ende Jänner bereits einen Einreisestopp für ausländische Reisende verfügt, die in den 14 Tagen zuvor in China gewesen waren. Von China aus hatte sich das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgebreitet. Ende Februar erließ der US-Präsident dann eine entsprechende Regelung für Ausländer, die sich in den zwei Wochen zuvor im Iran aufgehalten haben. Zugleich wurden die Reisehinweise für betroffene Landesteile in Italien und Südkorea verschärft. Im Iran, in Südkorea und in Italien hat sich das Virus rasant ausgebreitet.