Die USA wollen am Montag auch die letzten Sanktionen wieder in Kraft setzen, die im Zuge des internationalen Atomabkommens Anfang 2016 schrittweise aufgehoben worden waren. Dazu gehört auch ein Ölembargo. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, mit den Sanktionen solle der Iran endgültig zur Aufgabe seines Atomprogramms gebracht werden. "Dieser Teil der Kampagne hat zum Ziel, dem Regime die Gelder zu entziehen, mit denen es Tod und Zerstörung in der Welt verbreitet", sagte er am Freitag. Trump hatte das Atomabkommen im Mai aufgekündigt und die Rückkehr zu den ausgesetzten Sanktionen in die Wege geleitet. Am Freitag twitterte er ein Bild von sich im Stil von Kino-Plakaten mit dem Text: "Sanktionen kommen am 5. November."

Die Formulierung gleicht dem „Game of Thrones“-Slogan „Winter is coming“ („Der Winter naht“).

Der Sender HBO, bei dem die Rechte für die Serie liegen, fand Trumps Parodie gar nicht lustig. Sie twitterten sarkastisch: "Wie sagt man Markenmissbrauch auf Dothraki?" (Dothraki ist eine Fantasie-Sprache aus "Game of Thrones").