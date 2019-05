Trump startet Mitte Juni seine Kampagne zur Wiederwahl

US-Präsident Donald Trump will Mitte Juni seine Wiederwahlkampagne starten. Er werde am 18. Juni in Orlando gemeinsam mit Vizepräsident Mike Pence sein Antreten bei der nächsten Präsidetnenwahl im November 2020 bekanntgeben. "Kommt zu dieser historischen Wahlkampfveranstaltung", twitterte Trump am Freitagnachmittag (Ortszeit). Für die Bekanntgabe seiner Wiederkandidatur hat Trump die Mehrzweckhalle Amway Center gewählt, in der 20.000 Personen Platz haben. Dort werden unter anderem die Heimspiele des lokalen NBA-Teams Orlando Magic ausgetragen. Florida zählt traditionell zu den am stärksten umkämpften Staaten bei US-Präsidentenwahlen. Trumps dortiger Sieg trug im Jahr 2016 entscheidend dazu bei, dass der Republikaner mehr Wahlmännerstimmen als die favorisierte demokratische Kandidatin Hillary Clinton sammeln konnte, obwohl diese aufgrund ihres starken Abschneidens in anderen Staaten insgesamt um drei Millionen Wählerstimmen auf sich vereinte.