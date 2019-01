Trump will Menschen zum Mars schießen

USA. Dieses Angebot klingt irre, soll aber laut dem neuen Buch "Team of Viper" von Donald vorgeschlagen worden sein: Er will der NASA ein unbegrenztes Budget geben, damit sie bis 2020 Menschen auf den Mars schicken. Die Anekdote hat der Buchautor Cliff Sims, der im Medien- und Kommunikations-Team im Weißen Haus tätig war und eng mit Trump arbeitete.

Sims schnappte das Gespräch zwischen Trump und einem NASA-Verantwortlichen auf. Der US-Präsident fragte demnach nach dem Mars-Fahrplan der Raumfahrtorganisation. Bis 2030 könnte das Ziel Menschen am Mars erreicht werden. Trump antwortete, dass er das noch gerne in seiner Amtszeit erledigt haben wolle. Dafür soll er der NASA unbegrenztes Budget in Aussicht gestellt haben. Der Raumfahrt-Verantwortliche sagte, das sei auch mit allem Geld so schnell nicht möglich.