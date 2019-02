Trump will mit Irak-Truppen Iran überwachen

Der Fokus gilt jetzt dem Iran.

Zuletzt sorgte Donald Trump mit der Ankündigung des Abzugs von US-Truppen aus Syrien und Afghanistan für Aufregung. Jetzt ein neuer Schwenk in der Zickzack-Außenpolitik des US-Präsidenten: Trump will US-Verbände im Irak belassen, um „ein Auge auf den Iran zu werfen“, sagte er in einem CBS-Interview. Es gäbe Verhandlungen mit Bagdad über die Stationierung von Truppen einer Kommandoeinheit. (bah)