Die Türkei und die USA haben ihre Sanktionen gegen Minister des jeweils anderen Landes aufgehoben. Das teilte das türkische Außenministerium am Freitag in Ankara mit.



Während das US-Finanzministerium entschieden habe, die Sanktionen gegen den türkischen Justizminister Abdulhamit Gül und Innenminister Süleyman Soylu aufzuheben, habe das türkische Außenministerium die Strafmaßnahmen gegen US-Justizminister Jeff Sessions und die Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen aufgehoben.



Auslöser für die gegenseitigen Sanktionen war der Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor. Nach dessen Freilassung in der ersten Oktober-Hälfte erwogen die USA laut Außenminister Mike Pompeo die Aufhebung von Sanktionen gegen die Türkei.



Der Geistliche Andrew Brunson war nach zweijähriger Haft in der Türkei freigelassen worden, die türkischen Behörden hatten ihm Spionage und die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen.