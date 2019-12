Ein Labour-Kandidat will Johnson zum ersten Regierungschef in der britischen Geschichte machen, der seinen Parlamentssitz verliert.

Ausgerechnet Uxbridge, der Wahlkreis von Premier Boris Johnson, könnte ihm eine schmerzliche Niederlage hinzufügen. Denn der Kandidat Ali Milani will Johnson zum ersten Regierungschef in der britischen Geschichte machen, der seinen Parlamentssitz verliert. In den Sozialen Medien versuchte der Labour-Kandidat die Massen für sich zu mobilisieren und so die meisten Stimmen zu bekommen. Immerhin bezeichnete das US-Magazin "Foreign Policy" den gebürtigen Iraner bereits als "größte Gefahr" für Johnson. Lustige Randnotiz: Johnson wählte nicht einmal in Uxbridge, sondern ungewöhnlicherweise in einem Wahllokal in der Nähe der Downing Street.

Glaubt man Umfragen ist sein Vorsprung in seiner Heimatgemeinde aber tatsächlich denkbar knapp. Gelingt heute wirklich die Sensation? Um kurz nach 23 Uhr wissen wir es.

Only 1% in it in #UxbridgeAndSouthRuislip and #Boris didn’t even bother to get to his own constituency to vote. #GetJohnsonOut and get @ARMilani_ in! pic.twitter.com/9vExV2AWOn

— Heydon Prowse (@HeydonProwse) December 12, 2019