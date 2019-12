UN zu Khashoggi-Urteil: Unabhängige Untersuchung notwendig

'Es müsse sichergestellt werden, dass die begangenen Menschenrechtsverletzungen umfassend untersucht und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden', so Guterres.

Istanbul/New York. Nach den Urteilen im Fall des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hält UN-Generalsekretär António Guterres die Aufarbeitung durch Saudi-Arabiens Justiz für unzureichend. "Der Generalsekretär betont weiterhin die Notwendigkeit einer unabhängigen und unparteiischen Untersuchung des Mordes", sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York.

Es müsse sichergestellt werden, dass die begangenen Menschenrechtsverletzungen umfassend untersucht und alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Ein saudisches Gericht hatte zuvor fünf Männer zum Tode verurteilt. Drei weitere Angeklagte wurden wegen "Verschleierung des Verbrechens" zu Haftstrafen von insgesamt 24 Jahren verurteilt. Die Ermittlungen hätten gezeigt, dass es zunächst keine Absichten zu dem Mord gab, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad brutal getötet worden.