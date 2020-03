UNO fährt Mitarbeiterzahl stark zurück

Nach erstem nachgewiesenen Fall bei einer Diplomatin.

Nach dem ersten nachgewiesenen Fall des neuartigen Coronavirus bei einer Diplomatin in den Vereinten Nationen fährt die UNO die Zahl der Mitarbeiter in ihrem New Yorker Hauptquartier drastisch zurück. "Ich habe entschieden, dass von Montag, dem 16. März, bis zum 12. April alle Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, wenn ihre physische Anwesenheit im Gebäude nicht erforderlich ist", schrieb UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Freitag in einem Mail an die Mitarbeiter.

Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor. Guterres betonte darin, dass die Vereinten Nationen weiterarbeiten würden. Diplomaten zufolge werden wichtige UNO-Organe wie der Sicherheitsrat weiter tagen. Am Donnerstag war die erste Erkrankung einer Diplomatin am neuartigen Coronavirus bekannt geworden, als eine Frau von den Philippinen positiv getestet wurde.

Sie habe sich zuletzt am Montag für etwa eine halbe Stunde im UNO-Hauptquartier am East River aufgehalten, hieß es. Die Vereinten Nationen hatten ihren Mitarbeitern bereits am Dienstag angekündigt, dass das 39-stöckige Gebäude vorerst für Besucher geschlossen würde. Der Komplex in Manhattan beherbergt unter anderem die UNO-Generalversammlung mit 193 angehörigen Ländern der Welt sowie den UNO-Sicherheitsrat.