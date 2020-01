US-Airforce lässt 52 Stealth-Jets in einer Welle starten

Die USA lassen im Konflikt mit dem Iran die Muskeln spielen.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran droht weiter zu eskalieren. Als Reaktion auf die gezielte Tötung von General Qassem Soleimani hat der Iran sämtliche US-Truppen als "Terroristen" eingestuft. Das Parlament in Teheran verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. Soleimani, der die für Auslandseinsätze zuständigen Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt hatte, war am Freitag bei einem US-Drohnenangriff in Bagdad getötet worden.

© Air Force

Die USA lassen hingegen die Muskeln spielen. Am Montag starteten an der Hill Air Force Base im Bundesstaat Utah 52 vollbewaffnete F-35A Lightning-II-Stealth-Jets in einer Welle. Die Kampfjets haben einen Gesamtwert von 4,2 Milliarden Dollar.

© Air Force

© Air Force

Dabei handelte es sich um eine Übung, die schon seit Monaten geplant war. Dass sie aber gerade jetzt stattfindet, wird als zusätzliche Provokation gewertet. Die USA gaben bekannt, dass die F-35As nun endlich ihre volle Kriegsfähigkeit erreicht haben. Das Modell gilt als das fortschrittlichste Militärflugzeug, das jemals in den Himmel geschickt wurde.