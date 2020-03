Der 30-jährige Polizist wurde nun zu sieben Jahren Haft verurteilt.

In der US-Metropole St. Louis (Bundesstaat Missouri) wurde ein Polizist zu sieben Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Der 30-jährige Nathaniel Hendren bekannte sich schuldig, seine Kollegin Katlyn Alix beim russischen Roulette getötet zu haben.

Der tragische Vorfall ereignete sich im Jänner 2019. Hendren schwänzte zusammen mit seinem Partner den Dienst, um mit ihm und seiner 24-jährigen Kollegin in seiner Wohnung abzuhängen. Zu später Stunde begannen die Polizisten dann mit der Waffe herumzuspielen. Es wurde zu einer Runde Russisches Roulette.

Tödlicher Schuss

Zuerst setzte Hendren einen Leerschuss in ein Eck seiner Wohnung ab. Dann griff Alix zur Pistole und richtete diese auf ihren Kollegen – nichts passierte. Als Hendren wieder an der Reihe war, drückte er ab und traf damit seine Kollegin in der Brust.

Obwohl die Polizisten sofort ins Krankenhaus fuhren, konnte die 24-Jährige nicht mehr gerettet werden. Damals soll Hendren ausgesagt haben, dass er mit seiner Kollegin eine Affäre gehabt habe.