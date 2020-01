Bagdad. Bei einem Raketenangriff in Bagdad sind ein General der iranischen Armee sowie ein hochrangiges Mitglied pro-iranischer Milizen getötet worden. Die Hashed-al-Shaabi-Milizen machten die USA für den Angriff in der Nacht zum Freitag verantwortlich.

Getötet wurde bei dem Drohnen-Angriff an der Straße zum Flughafen den Angaben der Milizen zufolge der einflussreiche iranische General Kassem Soleimani. Er war der Kommandant der Al-Quds-Brigade für Auslandseinsätze der iranischen Revolutionsgarden.

Zudem wurde nach diesen Angaben der Vizechef der Hashed-al-Shaabi-Milizen, Abu Mahdi al-Muhandis, getötet. Nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen gab es bei dem Angriff insgesamt mindestens acht Tote.

Den getöteten al-Muhandis hatte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch beschuldigt, einer der Verantwortlichen für den Sturm auf die US-Botschaft in Bagdad gewesen zu haben. Er habe den Angriff auf die Botschaft zusammen mit drei anderen Männern organisiert.

Tausende pro-iranische hatten am Dienstag das Botschaftsgelände gestürmt. Dabei durchbrachen Kämpfer und Anhänger der Hashed-al-Shaabi-Milizen die Außenmauer des Geländes. Die Demonstranten protestierten gegen US-Luftangriffe auf die Hisbollah-Brigaden, bei denen am Sonntag 25 Kämpfer getötet worden waren. Die Hisbollah-Brigaden sind im Irak Teil der Hashed-al-Shaabi-Milizen.

Mit den Luftangriffen hatte die US-Armee auf den Tod eines US-Zivilisten bei einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak reagiert.

Die USA haben nach eigenen Angaben den Raketenangriff im Irak ausgeführt, bei dem einer der höchsten iranischen Generäle, Kassem Soleimani, getötet worden war. Das US-Verteidigungsministerium teilte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit, der Angriff sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Attacken auf amerikanische Kräfte in der Region zu verhindern.

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat Rache für den tödlichen US-Raketenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani geschworen. In einer am Freitag über den Internetdienst Twitter verbreiteten Botschaft drohte Khamenei den "Verbrechern", die für den Tod Soleimanis verantwortlich seien, mit "schwerer Vergeltung".

Die gezielte Tötung des Generals bei dem Raketenangriff in Bagdad war nach Angaben des Pentagon von US-Präsident Donald Trump angeordnet worden.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat den tödlichen US-Raketenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani als "extrem gefährliche" und "dumme Eskalation" bezeichnet. Zarif verurteilte die Tötung des Generals in einer am Freitag im Internetdienst Twitter veröffentlichten Botschaft auch als "Akt des internationalen Terrorismus".

US-Präsident Donald Trump hatte nach Angaben des Pentagon den Raketenangriff in Bagdad auf Soleimani befohlen, der Kommandant der für Auslandseinsätze zuständigen Al-Quds-Brigaden war. Das US-Verteidigungsministerium nannte die Tötung des iranischen Generals eine "defensive" Maßnahme zum Schutz von Diplomaten und Soldaten der USA im Ausland. Soleimani habe "aktiv" Pläne für Angriffe auf US-Personal vorangetrieben.

Der Angriff erfolgte drei Tage nach Erstürmung des US-Botschaftsgeländes in Bagdad durch tausende pro-iranische Demonstranten. Die US-Raketen schlugen nach Angaben aus irakischen Sicherheitskreisen nahe des Flughafens in einen Fahrzeugkonvoi der pro-iranischen Hashed-al-Shaabi-Milizen ein.

Unter den Toten war auch der Vizechef der Hashed-al-Shaabi-Milizen, Abu Mahdi al-Muhandis, wie die Milizen selber mitteilten. Al-Muhandis war am Mittwoch von US-Außenminister Mike Pompeo beschuldigt worden, einer der Verantwortlichen für den Sturm auf die US-Botschaft zu sein.

Damit reagierte der Republikaner unter anderem auf Kritik der Demokraten, Trump habe nicht ohne die Zustimmung des Kongresses handeln dürfen. "Einige sind so von ihrem Hass auf Trump geblendet, dass sie behaupten, er habe etwas Unrechtmäßiges getan. Das ist verrückt", twitterte Rubio. Der demokratische US-Senator Chris Murphy hatte etwa in einem Tweet die Frage aufgeworfen: "Hat Amerika (...) gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?"

Der iranische General Kassem Soleimani tauchte in der Region immer dann auf, wenn es für den Iran um besonders viel ging. Sein Gesicht war vor allem in den Krisenländern Syrien und im Irak berühmt-berüchtigt, sein Ruf geradezu legendär. Dort zeigte er sich gerne an der Seite schiitischer Milizen, die mit dem Irak eng verbündet sind. Er war zwar nicht der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), aber als Leiter der im Ausland aktiven Al-Quds-Brigaden genauso einflussreich.

Ihm und den Al-Quds-Brigaden wurde stets vorgeworfen, die Doktrin des Exports der iranischen Revolution von 1979 umzusetzen. Gleichzeitig galt er als einer der Top-Strategen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Irak und Syrien. Im Iran selbst genoss er innerhalb der iranischen Führung den Ruf, ein absoluter Vorzeigesoldat zu sein. Auch von den Reformern, die die IRGC-Politik nicht immer befürworten, wurde er geschätzt und respektiert.

Soleimani kam 1957 in Kerman in Südostiran zur Welt. Schon in seinen jungen Jahre war er gegen die Monarchie im Iran und unterstützte die von Ayatollah Ruhollah Khomeini geleitete islamische Bewegung. Nach der Revolution 1979 wurde er Mitglied der neu gegründeten IRGC, die de facto als zweite Streitmacht des Landes neben der klassischen Armee agieren sollte. Schon während des achtjährigen Krieges gegen den Irak (1980-88) spielte er eine bedeutende Rolle bei der Bekämpfung des Regimes von Saddam Hussein. Danach war er sowohl in Afghanistan, im Libanon und im Irak als Militärstratege tätig.

1997 wurde er Kommandant der Al-Quds-Brigaden, die de facto als die IRGC-Einheit im Ausland angesehen wird. Sie spielt besonders im Syrien-Konflikt eine wichtige Rolle und half auch dabei, Präsident Bashar al-Assad an der Macht zu halten. Westliche Regierungen sahen in dem nun getöteten Soleimani jedoch einen Terroristen. Er galt als das militärische Gesicht der iranischen Einmischung in die Nachbarländer der Region.