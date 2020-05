US-Luftwaffe brachte Raumgleiter in Umlaufbahn

Aussetzung von Satellit und Durchführung von Experimenten geplant.

Cape Canaveral. Die US-Luftwaffe hat erneut ihren unbemannten Raumgleiter X-37B in die Erdumlaufbahn gebracht. Die Trägerrakete Atlas V mit dem Raumschiff sei am Sonntag erfolgreich in Cape Canaveral gestartet, teilte der Luftfahrtkonzern Boeing mit, der X-37B gebaut hat. Es ist bereits die sechste Mission des an das legendäre Space Shuttle erinnernden Raumschiffs.

US-Verteidigungsminister Mark Esper gratulierte zum Start. Bei der jetzigen Mission sollen unter anderem ein Satellit ausgesetzt und Experimente ausgeführt werden. Zuletzt war X-37B 780 Tage in der Umlaufbahn, bevor der Raumgleiter im vergangenen Oktober zur Erde zurückkehrte. Nach Boeing-Angaben war das Raumschiff ursprünglich nur für Einsätze von bis zu 270 Tagen entworfen worden.