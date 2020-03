US-Präsidentschaftskandidatur: US-Demokratin Gabbard gibt Rennen auf

Die Abgeordnete Tulsi Gabbard hat ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten aufgegeben.

Washington. Sie unterstütze nun den früheren Vizepräsidenten Joe Biden, erklärte Gabbard am Donnerstag in einer Videobotschaft. Die 38-jährige Politikerin galt von Anfang an eine krasse Außenseiterin.

"Obwohl ich mit dem Vizepräsidenten nicht in allen Sachfragen übereinstimme, weiß ich, dass er ein gutes Herz hat und von der Liebe für sein Land und die Menschen Amerikas angetrieben ist", sagte Gabbard.

Sanders gegen Biden

Nach dem Ausscheiden der 38 Jahre alten Abgeordneten aus Hawaii bewerben sich nun nur noch der linke Senator Bernie Sanders und der moderate Biden um die Nominierung der Demokraten. Sie wollen im November Präsident Donald Trump herausfordern. Nach den bisherigen Vorwahlen liegt Biden (77) vor Sanders (78). Der Senator aus Vermont will dem Vernehmen nach in den kommenden Tagen entscheiden, ob er an seiner Bewerbung festhält oder den Weg für Biden freimacht.

Hatte keine ernsthafte Chance

Die frühere Soldatin Gabbard hatte wohl nie eine ernsthafte Chance, sich die Nominierung zu sichern. Bei den bisherigen Vorwahlen konnte sie sich kaum Stimmen sichern. Gabbard hat unter anderem für eine Entmilitarisierung der US-Außenpolitik geworben. Sie musste sich aber gegen Vorwürfe wehren, dass ihre Kandidatur von Russland unterstützt werde und nur zum Ziel habe, die Demokraten zu schwächen. Der Republikaner Trump hat Gabbard wiederholt gegen diese Vorwürfe verteidigt - weswegen manche Demokraten sie mit noch mehr Skepsis betrachteten. Gabbard war 2017 nach Syrien gereist, um Präsident Bashar al-Assad zu treffen. Für die Reise wurde sie stark kritisiert.



Ursprünglich hatten sich bei den Demokraten fast 30 Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur bemüht. Die Vorwahlen der Demokraten ziehen sich eigentlich noch bis in den Juni hin. Im Juli soll der Kandidat dann bei einem Nominierungsparteitag gekürt werden.

Gabbard stammt von den Samoa-Inseln und vertritt im US-Repräsentantenhaus den Bundesstaat Hawaii. Sie wurde 2013 als erste Anhängerin des Hinduismus in die Kongresskammer gewählt.