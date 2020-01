USA raten von China-Reisen ab

Warnhinweis wurden drastisch verschärft.

Die USA verschärfen ihre Reisehinweise für China.

Auf der Internetseite des Außenministeriums in Washington hieß es am Freitag: "Reisen Sie nicht nach China wegen des neuartigen Coronavirus, der erstmals in Wuhan, China, identifiziert wurde."

Die Provinz Shandong an der chinesischen Ostküste hat Unternehmen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua darum gebeten, ihren Betrieb nicht vor dem 10. Februar wieder aufzunehmen. So solle dabei geholfen werden, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.