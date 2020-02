Alarmstufe in Südkorea auf höchster Stufe: 1.600 Infizierte bestätigt.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus setzen die USA und Südkorea geplante gemeinsame Militärübungen aus.

Das gemeinsame Training von Kommandozentralen sei suspendiert, teilten die Streitkräfte beider Länder am Donnerstag mit. Zuvor war in Südkorea die Alarmstufe wegen des Coronavirus auf den höchsten Grad heraufgesetzt worden, in dem Land wurden inzwischen knapp 1.600 Ansteckungsfälle bestätigt.