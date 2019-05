Umfrage-Beben: May-Partei nur mehr auf Platz 5

Die konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May verliert in Umfragen vor der Europa-Wahl immer weiter an Zustimmung. In einer von der Zeitung "Times" in Auftrag gegebenen Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov rutschten die Tories auf den fünften Platz mit zehn Prozent der Stimmen.

Unangefochten auf dem ersten Platz liegt die neue Brexit-Partei von Nigel Farage, die 34 Prozent erreicht. Mit großem Abstand folgt die größte Oppositionspartei Labour, die fünf Prozentpunkte einbüßt und damit nur noch auf 16 Prozent der Stimmen bei der Europa-Wahl käme. Auf Platz drei kommen die Liberaldemokraten (15 Prozent) und danach die Grünen (11 Prozent). In einer am Wochenende veröffentlichten Erhebung des Instituts Opinium waren die Tories auf Platz vier gelegen.

Die schwindende Unterstützung für die konservative Partei sorgt für erhöhten Druck auf May. Sie verhandelt mit Labour, um doch noch eine Mehrheit im Parlament für ihren Brexit-Kurs zu finden, und hat bereits ihren Rücktritt in Aussicht gestellt für den Fall, dass die Abgeordneten grünes Licht für ein Abkommen geben. Mays Brexit-Deal ist schon dreimal im Parlament durchgefallen. Ursprünglich war der EU-Austritt Großbritanniens für Ende März geplant. Doch dann wurde ein Aufschub gewährt. Nach derzeitigem Stand bleibt das Vereinigte Königreich bis höchstens Ende Oktober in der EU und muss deshalb an der Wahl des Europäischen Parlaments am 23. Mai teilnehmen.