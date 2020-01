Umweltpfand macht jedes Handy um 25 € teurer

Eine Forderung der deutschen Grünen sorgt für große Aufregung.

Wie in Österreich wollen auch in Deutschland die Grünen den Klimaschutz vorantreiben. Die Oppositionspartei macht dabei aktuell mit einer umstrittenen Forderung für Aufregung. Sie fordern im Parlament die Einführung eines Pfands auf Elektrogeräte wie Handys und Tablets. Dadurch würde auf einen Schlag jedes Handy um 25 Euro teurer werden.

Händler sollen Handys zurücknehmen

„Die Verbraucher sollen bei jedem Kauf eines Tablets oder eines Handys 25 Euro bezahlen. Das Geld erhalten sie wieder, wenn sie die Geräte zurückbringen“, wird Grünen-Umweltsprecherin Bettina Hoffmann im „Spiegel“ zitiert. Das System soll dabei so wie der Flaschenpfand funktionieren. „Es muss ein System geben, sodass die Händler die Altgeräte annehmen, das Pfand auszahlen und mit dem Hersteller verrechnen. Für Handys halte ich das für deutlich einfacher als für Flaschen“, so Hoffmann weiter.

Die Idee dahinter ist einfach. Schätzungen zufolge liegen in Deutschland mehr als hundert Millionen alte Handys zu Hause. Viele davon würden nicht ordnungsgemäß entsorgt. Wird nun ein Pfand-System eingeführt, so müssten alle Händler die alten Handys zurücknehmen. Experte Rüdiger Kühr von der Universität Bonn sieht die Pläne der Grünen aber skeptisch. „Der Verwaltungsaufwand wäre enorm“, so der Direktor des Programms für nachhaltige Kreisläufe.