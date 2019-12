Unglaublich: Banane kostet 108.000 Euro

Zwei Käufer haben in Miami jeweils eine Banane um umgerechnet 108.000 Euro gekauft.

Miami. In Miami-Florida haben zwei Käufer ohne lang zu überlegen, jeweils für eine Banane 120.000 Dollar bzw. 108.000 Euro bezahlt.

Auf der Messe Art Basel Miami angeboten

Auf der Messe "Art Basel Miami" wurden laut dem Kunstmagazin "Artnet", zwei Bananen angeboten. Beide Bananen stammen aus einem ganz gewöhnlichen Supermarkt. Der große Unterschied, diese beiden Südfrüchte wurden aber von dem bekannten Künstler Maurizio Cattelan, mit Hilfe eines Panzertapes an die Wand angebracht. Der selbe Künstler hat vor kurzem auch das aus Churchills Geburtsschloss geklaute goldene Klo gefertigt.

Kunst"Werk"

Cattelan nennt sein "Werk", denn das Anbringen der Banane macht die einfache Banane zu einem "Werk", schlicht und einfach "Comedian". Am Anfang habe er Versionen aus Harz und Bronze angefertigt, war aber nicht sehr zufrieden damit: „Wo immer ich hingefahren bin, habe ich mir diese Banane an die Wand geklebt, aber ich wurde einfach nicht fertig damit. Bis ich eines Tages aufwachte und wusste: Die Banane muss eine Banane sein.“ Cattelan soll eigenen Aussagen zufolge ein ganzes Jahr an seinem "Werk" gearbeitet haben.

© Sarah Cascone

Bananen sind "doppeldeutiges Symbol"

Gegenüber dem TV-Sender CNN sagte der Kunsthändler Emmanuel Perrotin, der die "Werke" für den Künstler verkaufte, sie seinen ein doppeldeutiges Symbol: "Einerseits stehen sie für den Welthandel und andererseits für den klassischen Humorträger". Cattelan verwandle alltägliche Objekte in „Vehikel der Freude und der Kritik“.

Dritte Banane soll 135.000 Euro kosten

Da die beiden Bananen so schnell verkauft wurden, beide nach Frankreich, zuerst an eine Frau, dann an einen Mann, soll jetzt noch eine dritte Banane folgen und dementsprechend mehr kosten. Die ersten Interessenten haben sich schon gemeldet. Die dritte Banane soll dann 135.000 Euro kosten.