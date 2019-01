Sechs weitere Menschen wurden bei dem Einsturz im Kreis Kolondieba in der Provinz Sikasso verletzt, wie ein Beamter in dem betroffenen Ort Farako am Mittwoch erklärte. Die Ursache des Unglücks aus der Nacht zum Dienstag war noch unklar.

Im Süden Malis gibt es reiche Goldvorkommen. Trotz der Rohstoffe gehört der westafrikanische Staat jedoch einem UN-Index zufolge zu den zehn ärmsten Ländern der Welt.