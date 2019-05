Nach der Entdeckung von zwei Leichen in einer Wohnung im niedersächsischen Wittingen ist noch unklar, wie die beiden Frauen ums Leben gekommen sind. Offen sei auch, wie der Tod der beiden mit dem mysteriösen Passauer Armbrust-Fall mit drei Toten zusammenhängt, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Gifhorn.



Obduktion soll Klarheit schaffen

Eine der beiden Toten in Wittingen sei vermutlich die Partnerin der toten 30-Jährigen aus Passau. Die Leichen der beiden Frauen waren am Vormittag in der Wohnung der 30-Jährigen entdeckt worden, die mit zwei anderen tot in einer Pension in Passau gefunden worden war. Eine Obduktion soll nun Klarheit darüber bringen, wie die Frauen starben.